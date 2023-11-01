Собянин рассказал о реставрации Донского монастыря в Москве

Реставрация Донского монастыря в Москве началась 10 лет назад. Многие башни архитектурного ансамбля уже обновили, предстоит отреставрировать еще три, а также участки крепостной стены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в среду, 1 ноября.

Он уточнил, что в ближайшие годы отреставрируют башни под номерами 8, 9 и 10, а также три прясла (часть изгороди от столба до столба. — Ред.) южной стены и три восточной. Работы также завершат на западных воротах с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, монастырской канцелярии, пристройке к северным воротам (бывшая келья патриарха Тихона), пряслах западной и северной стен и зданию духовной семинарии у западных ворот, сообщает телеканал «360».

«Надеюсь, эти работы не затянутся надолго. И уже через несколько лет Донской монастырь предстанет перед нами во всем своем великолепии», — написал Собянин.

Завершить эти работы планируется в 2024–2025 годах, уточняет агентство городских новостей «Москва».

За 10 лет реставраторы обновили Малый (Старый) собор, привели в порядок церковь Архангела Михаила, обновили почти десяток башен и многие другие элементы. Также отреставрировали фасады и купола «Нового» собора. На купола вернули звезды, воссозданные по архивным данным и обнаруженным образцам, пишет «Москва 24».

Собянин поблагодарил всех, кто вкладывает свой талант и ресурсы «в возрождение этой жемчужины Москвы».

Ранее, 24 октября, Собянин сообщил о завершении реставрации в Москве двух объектов ВДНХ — павильонов № 51 «Мясная промышленность» и № 59 «Зерно», пишет РИАМО.

Он отметил, что строения признали объектами культурного наследия, специалисты провели масштабную работу, чтобы вернуть им исторический облик, передает RT.