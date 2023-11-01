Автоэксперт оценил новый китайский кроссовер Hongqi HS7

От нового китайского автомобиля Hongqi HS7 не стоит ждать невероятных ощущений, но комфорт и удобство будущий владелец получит определенно. Такое мнение 1 ноября высказал обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

«Внешне это качественная копия Toyota Land Cruiser, что будет безусловным плюсом для фанатов японского бренда. Но, судя по характеристикам, он больше. Интерьер уже классический для брендов из КНР: сенсорный экран, похожий на планшет, полностью сенсорный с элементами управления на руле для удобства водителя», — сказал Солдатов.

При этом он отметил, что, по его мнению, решение сделать второй ряд раздельным было «не совсем удачным», так как для продолжительных путешествий комфортнее сплошной диван.

«Кроссовер будет продаваться в двух версиях — двухлитровый турбомотор с «роботом» и трехлитровой версией с коробкой автомат. Всё удовольствие обойдется в 6,8 млн и 7,1 млн рублей, что в нынешних условиях адекватная цена за премиальный кроссовер. Свои фанаты определенно будут в первую очередь любители Toyota», — подытожил автоэксперт.

24 октября генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров рассказал «Известиям», что в России спрос на китайские авто продолжит расти, потому что новинки из КНР превосходят многие корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. Среди самых популярных китайских брендов он назвал Chery, Haval, Geely и Exeed.