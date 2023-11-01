Водитель фуры лишился руки при ДТП на трассе в ЕАО
Большегруз перевернулся на трассе в Облученском районе Еврейской автономной области. О происшествии сообщили очевидцы, пишет ИА ЕАОMedia в среду, 1 ноября.
По информации регионального МЧС, авария произошла на участке федеральной трассы Чита — Хабаровск около поселка Бира. Фура направлялась в сторону Хабаровска и была гружена автопокрышками. В результате ДТП водитель вылетел из кабины грузовика и оказался зажат прицепом.
Приехавшие на место спасатели смогли деблокировать мужчину 1991 года рождения. Пострадавшего передали медикам. У него диагностировали повреждения головы, к тому же он потерял руку.