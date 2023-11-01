Более половины русскоговорящих жителей ФРГ пожаловались на дискриминацию

Более половины (63%) русскоговорящего населения Германии сталкивается с дискриминацией по национальному признаку с начала спецоперации РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ (VADAR), опубликованные в среду, 1 ноября.

Как показало исследование, русскоязычный пласт населения ФРГ притесняется по национальному признаку практически во всех сферах повседневной жизни. Наиболее частое проявление русофобской тенденции опрошенные отметили в банках (58%), при взаимодействии с правоохранительными органами (34%), а также в образовательных учреждениях (27%).

Более того, дискриминация русскоговорящих проявила себя и в интернет-пространстве: на кибербуллинг, в том числе в отношении подростков, пожаловались 60% респондентов.

«Самую благодатную почву для киберугроз и оскорблений создают социальные сети, среди которых Facebook (организация принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. — Ред.) уверенно удерживает первенство в антирейтинге. Более 76% опрошенных сообщили о нападках на просторах этой соцсети платформы Meta, тогда как в Instagram (организация также принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta. — Ред.) этот показатель составляет 48%, в X (Twitter) — 26%», — приводятся данные опроса в публикации, размещенной в Telegram-канале VADAR.

В общей сложности чуть больше половины (52%) опрошенных, проживая в Германии, не ощущают себя в безопасности. Председатель VADAR Ульрих Ойме назвал шокирующими итоги исследования, несмотря на то что его организация на протяжении долгого времени занимается вопросом защиты русскоговорящих и российских немцев от дискриминации. По словам Ойме, результаты опроса отобразили не только масштабы травли и преследований, но и боязнь людей обратиться за помощью ввиду запуганности.

«Это недопустимая ситуация: в центре просвещенной Европы людей судят не по их поступкам и законопослушности, а по национальному признаку. Им отказывают в обслуживании в банках, их дети слышат оскорбления в школах, арендодатели угрожают выселением из жилья, анонимные хейтеры пишут им отвратительные вещи в интернете, а власти закрывают на это глаза», — указал он.

Так или иначе председатель VADAR гарантировал, что организация, несмотря на относительной спад антироссийской истерии, продолжит фиксировать факты дискриминации, помогать пострадавшим, а также добиваться от федерального правительства мер, направленных на решение проблемы.

Опорос VADAR проводился на основе методики River Sampling, которая подразумевает привлечение респондентов в режиме реального времени среди пользователей интернета под конкретный опрос. В исследовании приняли участие 1458 человек.

В рамках противодействия русофобии в ФРГ ранее, в конце марта, Ойме направил в федеральные министерства юстиции и внутренних дел Германии запрос, который содержал просьбу проверить банковский сектор страны на предмет сговора по дискриминации русскоговорящих клиентов по принципу «я русский». По данным VADAR, без объяснения причин в финансовых учреждениях клиентам могут прислать уведомление о прекращении обслуживания их счетов.

Позднее, в сентябре 2023 года, в VADAR рассказали «Известиям» о том, что с июня 2022 года с притеснениями на национальной почве столкнулись более 1,6 тыс. русскоговорящих граждан ФРГ.