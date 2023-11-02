Яблочный оброк

Компания Apple перестала продавать устройства в России еще 1 марта 2022 года, а день спустя отключила на всех iPhone Apple Pay. Официальная позиция корпорации состоит в том, что она не работает на территории нашей страны. Однако так ли это на самом деле или это лишь видимость ухода? Давайте ответим на этот вопрос через призму главной новинки этого года — iPhone 15 Pro Max. А также разберемся, насколько гаджеты компании востребованы у российской аудитории.

В конце сентября компания Apple начала продажи своего нового флагманского смартфона. У официальных российских ритейлеров этот гаджет стоит очень дорого, и поэтому отечественные покупатели ищут другие способы, как приобрести новинку дешевле, совместив покупку с отдыхом.

В связи с этим одним из самых привлекательных регионов для жителей РФ стал ОАЭ. Однако даже сейчас, спустя больше чем месяц после старта продаж, устройство довольно сложно купить, модели есть далеко не во всех конфигурациях и цветах — например, цвета «натуральный титан» и «белый титан» вовсе отсутствуют в продаже, а ждать их приходится аж до конца ноября.

В местном Apple Store в «Дубай Молле» русская речь слышна повсюду. И это не только покупатели из нашей страны, но и консультанты. При мне русскоязычная девушка, работающая в магазине, в подробностях объясняла покупателям нового гаджета, как именно им перенести данные со старого устройства на новое, сохранив при этом удаленные приложения. Такое внимание «яблочной» компании к российскому потребителю, безусловно, подкупает. Проконсультироваться со специалистами можно и в том случае, если потребитель хочет получить информацию о какой-то другой технике, а не только о новых гаджетах.

Как сообщили англоязычные работники магазина, за последний год количество россиян, покупающих технику, здесь увеличилось в несколько раз и в компании делают всё возможное, чтобы обеспечить комфортное обслуживание. Более того, при личной беседе они говорили о том, что сожалеют, что Apple ушла из нашей страны, а жители РФ испытывают такие трудности при покупке техники и вынуждены приобретать ее в других странах.

Отдельно стоит сказать несколько слов и про отношение купертиновцев к сотрудникам, которые работали в российском офисе в Москве. Компания никого не стала увольнять, а перевезла их в офис в Дубае и перевела их деятельность на другие регионы.

Вернемся к iPhone 15 Pro Max. При активации новинки непосредственно в ОАЭ выяснился другой интересный момент — если выбрать регион «Россия», то гаджет покажет список рекомендуемых к установке отечественных приложений. Казалось бы, компания ушла из страны и могла бы полностью игнорировать требования отечественных регуляторов, но нет — она их соблюдает, даже если смартфон проходит первую активацию за границей, а не на территории РФ.

Еще один любопытный момент выяснился при переносе данных со старого iPhone 13 Pro Max на новое устройство. Официально «яблочная» компания заявляет о том, что удаленные из App Store приложения при «переезде» на новый гаджет теряются. Однако на деле это не совсем так. При восстановлении спокойно загрузились удаленные из магазина приложения банка «Тинькофф», Альфа-банка и «Сбера» (СБОЛ).

В пользу того, что Apple не хочет окончательно уходить из России, говорит тот факт, что компания до сих пор не отключила все способы оплаты в App Store, а вполне могла бы это сделать, как, например, та же Google. Пополнять счет в App Store можно с помощью мобильного телефона сотовых операторов МТС и «Билайн».

В конце октября во всем мире выросли цены на подписки на «яблочные» сервисы — такие как Apple TV, iCloud, Музыка, Arcade и другие. В нашей стране компания повышать их не стала.

Apple — это не только компания, которая производит гаджеты, но и с недавних пор один из самых крупных производителей фильмов и сериалов. И в случае с Apple TV+ корпорация не стала отворачиваться от России, как сделали те же Disney, Warner Bros. и другие. Новые релизы контента выходят одновременно со всем миром, а ожидаемый фильм с Леонардо Ди Каприо «Убийца цветочной луны» и вовсе получит русскоязычный дубляж — соответствующий трейлер выложен на YouTube.

«Яблочники» также не заблокировали отечественным журналистам специальный портал, на котором заранее можно посмотреть грядущие релизы Apple TV+. Этот сервис как работал в России, так и продолжает работать. В отличие от, например, Netflix — там вовсе заблокировали возможность смотреть фильмы с российского IP-адреса всем жителям РФ.

Еще один плюс в карму Apple в отличие от той же Microsoft — они не запретили отечественным пользователям обновлять операционные системы и получать их новые версии. Например, iOS 17 и macOS Sonoma можно загружать без VPN и прочих «танцев с бубном». Не так давно эксклюзивно на iPhone 15 Pro Max вышла игра Resident Evil Village. Ее можно скачать в отечественном магазине App Store и спокойно оплатить рублями — никаких ограничений нет.

В начале года купертиновцы заплатили штраф в 1,1 млрд рублей за навязывание разработчикам своего платежного сервиса. А не так давно и вовсе разрешили отечественным девелоперам ставить в приложениях ссылки для оплаты не через App Store, а на сторонних сайтах. Как-то не похоже на поведение компании, которая ушла из страны.

Вокруг iPhone 15 сложился самый настоящий ажиотаж по всему миру, в том числе и в России. Отечественные пользователи, так же как и раньше, хотят приобрести новый гаджет, несмотря на все трудности с покупкой, а Apple старается им помочь ровно в той степени, в которой может. Отсюда вывод — как только ветер перемен подует в обратную сторону, «яблочники» вернутся одними из первых. Для этого есть все предпосылки.

Автор — корреспондент отдела «Наука и технологии»

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