В Якутии досрочно завершили ремонт участка трассы «Умнас»

Очередной участок трассы «Умнас» ввели в эксплуатацию в Хангаласском улусе Якутии. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Автодорогу обновляли с 51-го по 59-й км, сообщили в отделе эксплуатации управления автодорог. Подрядчиком выступила АО «РИК Автодор», пишет ИА YakutiaMedia.

Специалисты уложили асфальт на 7,5 км дороги и привели ее в соответствие с нормативами. Также были выполнены работы по досыпке и укреплению обочин, планировке откосов и установке барьерного ограждения протяженностью 2436 п.м., нанесению горизонтальной разметки.

Работы должны были закончиться 30 сентября 2024 года, однако подрядчик работал с опережением графика и завершил ремонт раньше намеченного срока на один год. В начале сентября дорожники завершили ремонт на участке с 115-го по 119-й км трассы «Умнас», отмечает ИА SakhaNews.

Автодорога «Умнас» — одна из социально значимых дорог. Она связывает Якутию с Хангаласским и Олекминским районами и является одной из самых популярных маршрутов для туристов и местных жителей.