В Москве открылась экспозиция «Маяки русского мира»

В Москве 1 ноября в рамках XXXI Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2023» открыта экспозиция «Маяки русского мира».

В столичном комплексе «Гостиный Двор» 12 зодчих, художников и визионеров со всей России представили павильон с дюжиной «ретрансляторов русской культуры». Экспозицию уже посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

По замыслу авторов проекта, Россия расширяется и возвращается на исторические земли Новороссии, поэтому необходимо продемонстрировать тесную связь и преемственность архитектурных решений России и новых регионов, отметил куратор фестиваля и главный архитектор проекта Алексей Комов. По его словам, в современном мире, где основная передача информации идет через образ, для России важно быстро и эффективно визуально репрезентовать свои достижения и намерения.

Самым популярным объектом экспозиции стал маяк «Глагол|Добро|Есть». Архитектор Михаил Корси представил в нем русский язык как основу глобального русского кода в форме небесного облака, из которого ниспадают буквы славянского алфавита. Данный объект может быть установлен на набережной города Бердянска.

Другой объект проекта, «Потемкинский маяк», будет установлен в центре Симферополя.

Конструкция «Русский лес» стала центром фестиваля. Она представляет собой футуристическое дерево жизни, освещающее русский путь вдоль реки Днепр. Кроме того, в павильоне были экспонированы работы «Астрономический маяк», «Тарханкутский Лабарум», «Ковчег» и др.

«Этим проектом мы начинаем формировать новый архитектурный стиль, код, образ будущего. И как старт этого большого проекта, первым шагом, мы запускаем проект маяков как ретрансляторов русского мира в разных стилях, но использующий весь багаж, всё многообразие архитектурных решений нашей русской цивилизации», — подчеркнул гендиректор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов на презентации проекта.

По его словам, нужно сделать понятие «русский мир» модным и современным, «антитезой прогрессивизму Старого Света».