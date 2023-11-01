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«Известия» выяснили долю написанных женщинами отечественных хоррор-романов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Подавляющее большинство авторов российской остросюжетной литературы, в том числе хорроров и триллеров, а также мистического жанра — женщины. Об этом свидетельствуют данные издательской группы «Эксмо-АСТ». «Известия» разбирались, что читают россияне, чтобы пощекотать себе нервы.

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«Порядка 70% книг в общем топе отечественных бестселлеров написаны женщинами. При этом и читательская аудитория хорроров также преимущественно женская», — рассказали «Известиям» в «Эксмо-АСТ».

В жанре лидируют Анна Старобинец, Дарья Бобылева, Татьяна Корсакова, Наталья Тимошенко и Лена Обухова. Отмечается, что последняя выпускает более пяти книг в год.

При этом современным женщинам-авторам остросюжетной литературы приходится конкурировать с классиками жанра: читатели по-прежнему скупают Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга и Эдгара Аллана По.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пиковые дамы: 70% российских хоррор-романов написаны женщинами

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