Лотар, ты неправ

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» за сезон-2022/23. Форвард, играя за ПСЖ, стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре — забил семь голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира.

Это уже восьмой «Золотой мяч» в карьере 36-летнего форварда (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Его ближайший преследователь — форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду — брал «Золотой мяч» пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Третье место в голосовании занял форвард ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе, второе — нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Многие эксперты считают, что норвежец, выигравший со своим клубом чемпионат Англии и Лигу чемпионов (став лучшим бомбардиром обоих турниров), больше заслужил этот почетный приз. В частности, такое мнение высказал экс-капитан сборной Германии и «Баварии» великий Лотар Маттеус.

«Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще. Я считаю, что Холанд — лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Эрлинга. Это голосование — фарс, хоть я и фанат Месси», — заявил Маттеус.

Может быть, я не прав, но я не согласен с Лотаром. Месси — особенный человек в футбольном мире. Он находится в одном ряду с такими великими, как Лев Яшин, Диего Марадона, Пеле. Любому футболисту, который сегодня претендует на «Золотой мяч», очень тяжело конкурировать с аргентинцем. Потому что Лионель умеет на поле всё: забить, обыграть один в один, отдать прекрасную передачу. Он тянет свои команды за собой.

Не совру, если скажу, что именно Месси сделал Аргентину чемпионом мира. В 2014 году он упустил этот шанс, когда аргентинцы проиграли в финале сборной Германии с золотым голом Марио Гетце, но спустя восемь лет дождался своего шанса. Его дубль и вдохновенная игра в решающем матче с Францией навсегда останутся в истории футбола. Это был турнир всей жизни Лионеля, и история получилась настолько красивой и совершенной, что при желании аргентинцу можно было вручить не только «Золотой мяч», но и «Оскар» в придачу.

И да, чемпионат мира действительно имеет приоритет перед всеми турнирами, даже перед Лигой чемпионов. Не зря он проходит раз в четыре года и все звезды футбола относятся к нему с особым трепетом. К тому же у Месси был успешный сезон в ПСЖ: 16 голов и 16 голевых передач в сильном чемпионате Франции. Это выдающийся результат.

Время Холанда и Мбаппе в прошлом сезоне еще не пришло. Оно наступает сейчас, когда Лионель поехал доигрывать в США, а Криштиану — в Саудовскую Аравию. У них появилась прекрасная возможность быть фаворитами «Золотого мяча». Впрочем, их явный и достойный конкурент — Джуд Беллингем. Молодой англичанин показывает какую-то невероятную игру на старте сезона, с первых дней став лидером такой команды, как мадридский «Реал». Не удивлюсь, что при определенных обстоятельствах Джуд станет самым молодым обладателем этой награды.

Автор — бывший главный тренер национальной сборной России, экс-главный тренер юношеской сборной СССР (золото чемпионата Европы – 1988), заслуженный тренер РСФСР, член комитета детско-юношеского футбола РФС

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