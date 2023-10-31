В МЧС предупредили о возможных нарушениях жизнеобеспечения 15 регионов из-за непогоды

Непогода может нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах России на этой неделе. Об этом сообщили в МЧС. Ожидаются порывы ветра до 25 м/с и выпадение до 35 мм осадков, сообщает телеканал «Известия».

Непогода может привести к перебоям в электроснабжении и ограничению транспортного движения. Прогнозы касаются Камчатки, Чукотки, Магаданской и Кировской областей, Удмуртии, а также ряда других регионов России.

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