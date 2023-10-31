Медиапроект «Городские интонации» открыл прием заявок на участие в третьем сезоне

31 октября в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, посвященная запуску приема заявок на участие в третьем сезоне медиапроекта «Городские интонации». Проект реализуется Общероссийской организацией «Городские реновации» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Медиапроект «Городские интонации» направлен на популяризацию позитивных изменений в регионах России и объединение лидеров сообществ и авторов инициатив вокруг конструктивной повестки. Проект включает в себя создание документальных фильмов, подкастов и лонгридов об историях героев. Финалом третьего сезона проекта станет Всероссийский форум, который позволит объединить аудиторию проекта в единое сообщество, усилит горизонтальные связи между городами.

В пресс-конференции приняли участие директор Общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря, первый заместитель директора «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» Тумун Цыдыпов, координатор социокультурных проектов в селе Лох Мария Кислина, краевед, автор «Музея на заводе» Александр Савичев, креативный директор фестиваля «Купец 2.0», участница сообщества «Матурама» Мария Орешникова и хранитель музейных фондов музея БЦБК Альбина Ергина.

«Городские интонации» — медиапроект о людях, которые любят место, в котором живут, и делают его лучше. Герои проекта принимают решение не покидать родной город или вернуться, чтобы преобразить его и свою жизнь в нем. Это истории людей, которые не хотят покидать свой родной город и делают его привлекательным для себя и других», — поделился директор Общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря.

Рассказать о своем проекте и инициативе можно по ссылке на сайте проекта.

«Все горожане, работники комбината приносили свои артефакты, связанные с историей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, из этих вещей, а их уже более двух тысяч, сформировался фонд музея БЦБК. Он уже стал точкой притяжения для жителей и туристов», — рассказал об одной из инициатив в Байкальске первый заместитель генерального директора «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» Тумун Цыдыпов.

В рамках пресс-конференции также показали фильм о селе Лох Саратовской области, где жители своими силами преображают территорию. Посмотреть фильм можно по ссылке.