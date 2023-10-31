Реклама
Прямой эфир
Мир
Нетаньяху спрогнозировал высокую стоимость войны с ХАМАС
Мир
Минобороны объявило о завершении ротации российских миротворцев в Карабахе
Общество
Суд арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП России за девять месяцев 2023 года на 2,8%
Общество
Риелтор допустил рост цен на аренду недвижимости в России
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире
Экономика
Мишустин заявил о завершении адаптации экономики РФ к внешним вызовам
Происшествия
Самолет Иркутск — Москва сел в Сыктывкаре из-за драки на борту
Туризм
Премьер Таиланда утвердил указ об отмене виз для граждан РФ на 90 дней
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 1 ноября до 92,02 руб.
Политика
В Госдуме назвали хозяйственным вопросом требование Лукашенко компенсации от РФ
Мир
Глава ЕК допустила вступление Черногории в Евросоюз до 2030 года
Армия
Бригада ВС РФ уничтожила танк Leopard в районе Авдеевки

Медиапроект «Городские интонации» открыл прием заявок на участие в третьем сезоне

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

31 октября в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, посвященная запуску приема заявок на участие в третьем сезоне медиапроекта «Городские интонации». Проект реализуется Общероссийской организацией «Городские реновации» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Медиапроект «Городские интонации» направлен на популяризацию позитивных изменений в регионах России и объединение лидеров сообществ и авторов инициатив вокруг конструктивной повестки. Проект включает в себя создание документальных фильмов, подкастов и лонгридов об историях героев. Финалом третьего сезона проекта станет Всероссийский форум, который позволит объединить аудиторию проекта в единое сообщество, усилит горизонтальные связи между городами.

В пресс-конференции приняли участие директор Общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря, первый заместитель директора «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» Тумун Цыдыпов, координатор социокультурных проектов в селе Лох Мария Кислина, краевед, автор «Музея на заводе» Александр Савичев, креативный директор фестиваля «Купец 2.0», участница сообщества «Матурама» Мария Орешникова и хранитель музейных фондов музея БЦБК Альбина Ергина.

«Городские интонации» — медиапроект о людях, которые любят место, в котором живут, и делают его лучше. Герои проекта принимают решение не покидать родной город или вернуться, чтобы преобразить его и свою жизнь в нем. Это истории людей, которые не хотят покидать свой родной город и делают его привлекательным для себя и других», — поделился директор Общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря.

Рассказать о своем проекте и инициативе можно по ссылке на сайте проекта.

«Все горожане, работники комбината приносили свои артефакты, связанные с историей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, из этих вещей, а их уже более двух тысяч, сформировался фонд музея БЦБК. Он уже стал точкой притяжения для жителей и туристов», — рассказал об одной из инициатив в Байкальске первый заместитель генерального директора «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» Тумун Цыдыпов.

В рамках пресс-конференции также показали фильм о селе Лох Саратовской области, где жители своими силами преображают территорию. Посмотреть фильм можно по ссылке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023