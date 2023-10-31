SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре

SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре

2023-10-31 18:35:02

2023-10-31 18:35:02

2023-10-31 18:35:02

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