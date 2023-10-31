Военные медики рассказали о лучшем транспорте на передовой

Специальная военная операция серьезно изменила тактику и методы работы военных медиков. Использование роботов-эвакуаторов, электроносилок, квадроциклов в условиях распутицы и управление БПЛА как необходимый навык для определения наиболее безопасных путей вывоза раненых — всему этому им пришлось учиться уже в ходе СВО.

Многие способы оказания медицинской помощи, вроде бы проверенные в ходе вооруженных конфликтов прошлого, вдруг оказались несостоятельными. Инструктор по тактической медицине волонтерского центра «Архангел» с позывным Артист рассказал о только что проведенном занятии по оказанию первой помощи на поле боя, остановке массивных кровотечений, эвакуации из «красной зоны» с использованием эвакуационной стропы. Такие занятия с прибывающими в зону СВО военнослужащими проводят сразу несколько волонтерских групп, а в частях для занятий по медицине выделяют опытных инструкторов.

Медики говорят, что им постоянно необходим транспорт. Известна охота украинской артиллерии за медицинскими машинами, сейчас в ней участвуют и дроны-камикадзе. Многие фельдшеры и водители неоднократно получали ранения при вывозе раненых.

«Иногда бывает и по двенадцать выездов за ночь. Я получил при вывозе бойцов два ранения, один раз мы наехали на мину. А другой раз — уже будучи в «желтой зоне» — нас накрыли кассетными снарядами. И ничего, мы в строю, мы боремся, отдыхать никто не собирается, за нами победа, за нами правда и мир», — рассказал фельдшер батальона с позывным Добрыня.

Автомобили лучше применять уже на определенном удалении от переднего края, особенно когда речь идет о микроавтобусах, объясняют опытные военные медики.

Ближе к зоне боев часто используются легковые универсалы или хетчбэки со снятыми передними сиденьями: такие автомобили гораздо ниже и менее заметны. Кроме того, не сразу понятно, что в них везут раненого.

«Сейчас нас сильно выручают квадроциклы, потому что везде грязь и техника разбивает дороги. Такое средство передвижения на переднем крае удобно и позволяет быстро эвакуировать раненых. Но дальше будут холода, будем что-то изобретать», — делится опытом начмед батальона Ева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 31 октября, в 10:00

«По двенадцать выездов за ночь, я дважды ранен при вывозе бойцов»