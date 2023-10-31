Эксперт оценил военный потенциал ХАМАС

Военный потенциал ХАМАС оценить непросто, так как движение не публикует какие-либо официальные данные о своих вооружениях и составе армии. Но после атаки 7 октября стало ясно, что палестинские отряды сопротивления в секторе Газа достаточно серьезно подготовились к этой войне, отметил бывший член Народного совета Сирии и полевой командир сирийских ВС Муханнад Аль аль-Хадж.

«Они продемонстрировали за это время способность выстоять против израильских авиаударов. Как показала ситуация на местах, ЦАХАЛ не смог разрушить их инфраструктуру под землей. До сих пор ракеты «Аль-Кассам» продолжают поражать цели», — сказал он «Известиям».

Помимо ракет ХАМАС активно применяет собственные БПЛА «Аль-Зарави», ПТРК «Корнет», ПТРК «Ясин», ЗРК «Стрела-2».

«Количество ракет у ХАМАС и «Хезболлы» даже приблизительно посчитать невозможно. На сегодня мы можем лишь с уверенностью сказать, что ХАМАС экономит припасы, отдавая себе отчет в продолжительности боевых действий», — добавил Муханнад Аль аль-Хадж.

Производственные мощности ХАМАС расположены в подземных тоннелях, сеть которых связывает различные территории внутри сектора Газа, и, по некоторым данным, один из выходов ведет даже в Израиль.

Это обстоятельство и затрудняет сбор разведданных о военном потенциале движения. Сеть подземных ходов позволяет не только производить оружие, но и перемещаться подразделениям по территории сектора и даже пробираться в тыл ЦАХАЛ.

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Боевые в действии: каков военный потенциал ЦАХАЛ и ХАМАС