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Спрос на льготную ипотеку в октябре упал на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В октябре спрос на ипотеку с господдержкой упал на 10%, а выдачи — на 20%, заявили «Известиям» в крупных банках. Увеличение минимального первоначального взноса сильнее всего сказалось на заемщиках с детьми — им сложнее копить, и они гораздо реже готовы заранее реализовать имеющееся жилье для внесения первоначального взноса, пояснили в Газпромбанке.

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С 20 октября кабмин повысил требование к минимальному первоначальному взносу с 15% до 20%. В кредитной организации добавили: еще одна причина — рост ставок на рынке. За последние три месяца ключевая ставка поднялась вдвое (с 7,5 до 15%), вслед за ней увеличились также проценты по вкладам, где стало выгоднее держать деньги.

Аналогичное сокращение спроса на льготные программы отметили и в Абсолют банке.

Тенденцию также подтвердили в ВТБ. Там заявили, что с 1 по 24 октября клиенты оформили меньше заявок и провели меньше сделок, чем за сопоставимый период сентября. Больше всего интерес снизился к льготным программам, сказали в банке.

На 25 октября выдано 1,6 тыс. займов по госпрограммам на 8,8 млрд рублей, что на 20% и 19% ниже показателя за аналогичный период сентября соответственно, сообщили в «Росбанк Дом». В целом, по имеющейся статистике рынка, объем всех выдач жилищных кредитов первых трех недель октября ниже такого же периода сентября более чем на 25%, поделились в банке.

По итогам первых трех недель октября, согласно предварительным данным, видно замедление ипотечных выдач по льготным программам, подтвердили изменения на рынке в корпорации «Дом.рф». Там пояснили: на снижение спроса повлияла как модификация условий по программам с господдержкой, так и ужесточение регулирования со стороны ЦБ РФ. Речь о применении с 1 октября повышенных надбавок при выдаче кредитов на новостройки с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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