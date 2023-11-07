Эксперт рассказал об оснащении трамвайных депо Москвы для обслуживания новых вагонов

Поставка в Москву в 2017 году трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения «Витязь-Москва» «обозначила качественный скачок требований к обслуживанию» современного подвижного состава, рассказал Александр Морозов, замруководителя аналитического управления компании-производителя новых трамваев — «ПК Транспортные системы».

«В связи с заключением контракта жизненного цикла, изменился формат результата, ожидаемого заказчиком: теперь наличие исправных, то есть готовых к выходу на линию вагонов, требовалось не к определенной дате (единовременно), а в течение всего периода действия контракта. Если в других городах коэффициент технической готовности по трамваю (доля вагонов от общего парка, готовых к выходу на линию) составляет от 0,6 до 0,85, то в Москве заказчик потребовал соблюдения самого высокого показателя — 0,9 (из 100 приобретенных вагонов 90 должны быть готовы к выпуску из депо в любой момент)», — отметил Морозов.

Контракт жизненного цикла подразумевает, что в течение 30 лет с момента поставки вагонов их обслуживанием и ремонтом занимается сервисная компания поставщика. Чтобы сократить время на выполнение технологических операций, был внедрен ряд решений. Например, в подрельсовом пространстве установили колесотокарные станки, которые позволяют протачивать бандажи колесных пар трамвая без их выкатки из-под вагона. Также для автоматизации процесса производитель дооснастил вагоны камерами автоматической заправки песочниц.

Кроме того, по словам Морозова, депо оборудовали радиоуправляемыми подкатными домкратами для единовременного подъема всех частей кузова вагона. Эксперт также рассказал, что в низкопольном подвижном составе большая часть оборудования вынесена из-под пола вагона на крышу, для обслуживания которого были приобретены анкерные гибкие линии.

За последние шесть лет в Москву поступили более 500 современных трамваев российского производства. Сегодня обновление трамвайного парка столицы составляет 95%. До 2025 года городу поставят еще 150 трамваев последнего поколения. С 2021 года уровень локализации производства вырос с 70 до 90%.