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Более 7 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке 7,5 тыс. абонентов остались без света в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом вечером 29 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате боевых действий в Кировском районе повреждена линия электропередачи. В поселке шахты Лидиевка произошло отключение 81 трансформаторной подстанции (7500 абонентов, 9 котельных)», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 26 октября, корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела украинскими националистами Калининского района Донецка.

По данным мэра города, повреждения получили дома на улицах Капитана Ратникова и Разенкова. Кроме того, было зафиксировано возгорание в жилом доме на улице Карпинского. Сообщалось, что в результате атаки могут быть пострадавшие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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