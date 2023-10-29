Более 7 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела ВСУ
В Донецке 7,5 тыс. абонентов остались без света в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом вечером 29 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате боевых действий в Кировском районе повреждена линия электропередачи. В поселке шахты Лидиевка произошло отключение 81 трансформаторной подстанции (7500 абонентов, 9 котельных)», — написал он в Telegram-канале.
Ранее, 26 октября, корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела украинскими националистами Калининского района Донецка.
По данным мэра города, повреждения получили дома на улицах Капитана Ратникова и Разенкова. Кроме того, было зафиксировано возгорание в жилом доме на улице Карпинского. Сообщалось, что в результате атаки могут быть пострадавшие.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.