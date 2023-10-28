Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

Мастер спорта России, бывший конькобежец и шорт‑трекист Иван Денисов погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — мастер спорта России (шорт-трек), выступал за Республику Марий Эл», — говорится в Telegram-канале Союза.

После окончания карьеры конькобежца Иван Денисов начал заниматься тренерской деятельностью. Сообщается, что 19 октября 2023 года ему исполнилось 28 лет. Союз конькобежцев России выразил соболезнования родственникам и близким спортсмена.

Звание мастера спорта по конькобежному спорту Денисов получил в 2015 году.