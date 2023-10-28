Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
Мир
ВОЗ сообщила о сотнях операций без анестезии в секторе Газа
Мир
Нетаньяху отверг данные об осведомленности в подготовке атаки боевиков ХАМАС
Мир
В США опровергли сообщения об участии своих войск в наземной операции в Газе
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка Merkava
Мир
Во Франции назвали встречу Путина и Орбана усилением раскола внутри ЕС
Мир
Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа
Армия
Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о начале наступления ВС РФ
Армия
«Аллигаторы» поразили расположения живой силы и техники ВСУ
Мир
В Иране отвергли предостережения США от конфронтации с Израилем
Происшествия
Иномарка насмерть сбила подростков на пешеходном переходе на Ставрополье
Общество
Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО
Мир
Корреспондент «Известий» сообщил о взрывах на въезде в израильский город Сдерот
Сюжет:

Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

0
Фото: Пресс-служба Союза конькобежцев России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мастер спорта России, бывший конькобежец и шорт‑трекист Иван Денисов погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — мастер спорта России (шорт-трек), выступал за Республику Марий Эл», — говорится в Telegram-канале Союза.

После окончания карьеры конькобежца Иван Денисов начал заниматься тренерской деятельностью. Сообщается, что 19 октября 2023 года ему исполнилось 28 лет. Союз конькобежцев России выразил соболезнования родственникам и близким спортсмена.

Звание мастера спорта по конькобежному спорту Денисов получил в 2015 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023