Сильный снегопад привел к массовым ДТП с пострадавшими в Москве

Похолодание и снегопад привели к массовым ДТП в Москве. Утром произошло столкновение нескольких автомобилей на Варшавском шоссе, сообщает телеканал «Известия». Ранее в столице было восстановлено движение после ночной аварии. На внутренней стороне ТТК произошло сразу несколько ДТП, на дороге столкнулось более 10 автомобилей. В результате дорожного происшествия пострадали три человека.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.