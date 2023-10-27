В Нью-Йорке мигрантам предоставляют бесплатные авиабилеты

Власти Нью-Йорка предложили мигрантам бесплатный билет на самолет в любую точку мира. При этом мэр города заявил, что те, кто решит остаться, рискуют провести зиму на улице из-за переполненных приютов, передает телеканал «Известия». Инициатива призвана снизить поток новых мигрантов и разрешить уже образовавшийся в Нью-Йорке миграционный кризис. Напомним, с прошлого года в город прибыли более 130 тыс. беженцев из разных стран.

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