Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 октября можно в материале «Известий».

В период с 21 по 27 октября ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, базам горюче-смазочных материалов, пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении отражены 47 контратак противника и заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение ВСУ в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки ЛНР. Уничтожены четыре склада ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 705 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении отражены 45 атак ВСУ и нацгвардии Украины. Потери противника составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия.

На донецком направлении отражены девять атак противника, нанесено поражение ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки ДНР. Потери ВСУ составили более 2055 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии.

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ и теробороны в районах Старомайорского, Угледара и Урожайного ДНР. Потери противника составили свыше 885 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

На запорожском направлении отражены 19 атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей.

В зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих. В течение недели добровольно в плен ВС РФ сдались 54 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 684 единицы специальной военной автомобильной техники.

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