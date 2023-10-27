Маячок на авто канцелярии президента Польши могли установить на Украине

Установить маячок в автомобиль канцелярии президента Польши могли на Украине. Об этом 27 октября сообщила газета Rzeczpospolita.

По ее информации, расследование придерживается основной версии, что локатор был установлен на Украине, когда ее 28 июня посещал с визитом президент Польши Анджей Дуда. На автомобиле, за которым установили слежку, могли передвигаться высокопоставленные польские чиновники.

Связанный со спецслужбами офицер предположил в разговоре с Rzeczpospolita, что если версия с Украиной подтвердится, то это будет обозначать, что маячок установили российские спецслужбы. Он назвал ситуацию крайне опасной, если такая версия подтвердится.

Ранее, 24 октября, новостной портал Business Insider Polska сообщил, что сотрудники службы государственной охраны Польши обнаружили маячок с локатором в автомобиле канцелярии польского президента. Находку сделали еще летом саперы, которые, в соответствии с процедурами, проверяли автомобили, предназначенные для участия в президентском кортеже, на предмет заложенной под машины взрывчатки.