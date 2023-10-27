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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поделились ожиданиями от поединков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В пятницу, 27 октября, состоится суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ». О шансах каждого из участников турнира на победу рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Всю неделю бойцы находились под пристальным вниманием болельщиков со всей страны, за каждым из них стоит армия фанатов.

«27 октября у меня начинается белая полоса. Я начинаю ронять, начинаю газовать. Пускай кто-то придет и остановит меня», — заявил Шовхал Чурчаев.

Нераскрытый талант Ивана Емельяненко долгое время обсуждали любители единоборств, а 27 октября он во второй раз в карьере выйдет на профессиональный ринг. С каждым месяцем тренировок его удары становятся быстрее и мощнее, отметил корреспондент.

«В целом всё нормально. По нарастающей набираю, начинаю набирать форму», –— ответил Емельяненко на вопрос Барышева о физической подготовке.

Против него выступит боец Юрий Рябой, чья неординарность удивляет оппонентов — однажды в ответ на грубый треш-ток он предложил конфетку сопернику. При этом Рябой совмещает две карьеры: бойца и фотомодели, поэтому попытается сберечь лицо.

«Я вас всех торжественно приглашаю посетить это мероприятие. Если вы не можете лично приехать, включайте РЕН ТВ, смотрите, поддерживайте, переживайте, наслаждайтесь поединками», — сказал Рябой.

Строгая дисциплина, упорные тренировки, состязания с лучшими из лучших. Вячеслав Василевский с детства охотился за трофеями, добывал чемпионские пояса. Против него на турнире РЕН ТВ выступит Максим Федоров, который тоже с детства проводил поединки, но без судей и правил за пределами стадионов и залов. Теперь все гадают, кто одержит победу: образцовый спортсмен или уличный задира.

«Василевский сильный, очень опытный. Опыта, конечно, у него хватит на многих бойцов. Крутейшая борцовская техника, очень хорошая ударная техника. В техническом плане, я думаю, у Славы преимущество», — сказал боец ММА Алексей Олейник.

Однако единоборства — это один самых непредсказуемых видов спорта, за что его и любят фанаты. Реванш Шовхала Чурчаева и Шамиля Галимова — еще одно интригующее противостояние вечера.

«Я не чувствую легкие удары его. Ты видел хоть в одном бою, что у меня лицо было синее?» — заметил Чурчаев.

Галимов, в свою очередь, ответил, что он «заточил свои навыки» и задаст жару сопернику.

Апогеем вечера поединков станет битва тяжеловесов: Вячеслав Дацик против Петра Романкевича. Рыжий Тарзан годами потрясает соперников сокрушительными ударами, а болельщиков зрелищными поединками.

Что решит исходы этих боев — одно точное попадание или жестокий марафон сокрушительных ударов? Зрители РЕН ТВ узнают 27 октября в 23:00 в прямом эфире.

Язык мой — враг твой: как Чурчаев и Галимов зарубились еще до турнира
Со-главный поединок «Бойцовского клуба РЕН ТВ» обещает стать очень принципиальным

Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 октября. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». Приобрести билеты можно по ссылке.

Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан.

Также зрители увидят схватку между Максимом Федоровым, который также известен как Макс ВДВ, и многократным чемпионом Европы и мира в боевых единоборствах, чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, не выступавшим с февраля 2022 года. Еще один поединок — Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, в мае 2023 года в дебютном бою одержавший победу над Алексеем Леденевым, против обладателя ряда наград в грепплинге и микс-файте Юрия Рябого.

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