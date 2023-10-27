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Российские военные показали работу БМП-2 на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 27 октября показал работу БМП-2 с установленной на башню 30-миллиметровой пушкой на донецком направлении.

БМП всегда заряжена полным боекомплектом, поскольку в день может быть до нескольких выездов.

Как рассказал наводчик-оператор с позывным Бурый, в комплекте находятся 150 бронебойно-трассирующих снарядов. Кроме того, есть 350–360 осколочно-фугасно-трассирующих снарядов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно совершают вылазки по 3–5 человек, но все попытки пресекаются бойцами ВС РФ. На ответный огонь ВСУ есть всего 1–2 минуты, после атаки экипаж должен уехать назад, при этом не прекращая огонь.

«В основном сначала работает диверсионно-разведывательная группа, которая с помощью боя пытается разведать, какая у нас техника, какое оружие, сколько у нас человек. Потом отправляются малыми группами штурмовые подразделения с гранатометами. Могут иногда отправляться пикапы с ПТУРами», — указал наводчик-оператор с позывным Арарат.

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Ранее, 22 октября, Минобороны РФ сообщило, что мастерское управление БМП помогло бойцам ВС РФ сорвать переброску штурмовиков ВСУ. В результате удалось уничтожить две самоходные артиллерийские установки и до 10 украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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