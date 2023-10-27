В Москве подготовили проект продления синей ветки метро

Проект строительства стартового котлована для тоннелепроходки между станцией «Щелковская» и будущей станцией «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро подготовили в Москве. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новая станция разместится на участке вдоль Уссурийской улицы недалеко от пересечения с Сахалинской, отмечает телеканал «360». По словам Бирюкова, стартовый котлован сделают около действующей станции «Щелковская».

Строительство будет вестись открытым способом в котловане глубиной порядка 17 м, уточняет сайт aif.ru. Длина участка продления ветки составит 2,6 км. Уже разработаны предварительный план трассы участка, план организации строительства, выделены этапы подготовительных работ и основного строительства, сообщает НСН. Продолжается разработка проектной документации по этапам, предусматривающим сооружение тоннелей, котлованов демонтажной камеры, станционного комплекса, оборотных тупиков, пишет RT.

Планируется, что станция «Гольяново» улучшит транспортную доступность района, а также поможет разгрузить станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

25 октября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в планы строителей метро Москвы на ближайшие годы входит создание порядка 40 новых станций подземки, среди них — станция метро «Гольяново». Согласно предварительной оценке, новая станция должна будет разгрузить станцию «Щелковская» и сделать город ближе для 230 тыс. его жителей, рассказал градоначальник.