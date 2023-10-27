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Режиссер Федорченко рассказал про русского философа, опередившего Эйнштейна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На 33-м Международном кинофестивале «Послание к человеку» режиссер Алексей Федорченко представил документальный фильм «Колбаса Митрофана Аксенова».

Сам себе режиссер: «Послание к человеку» открылся новой работой Мишеля Гондри
Основная мысль фильма: творчество — это болезнь со всеми вытекающими

«Известиям» он рассказал, что снял фильм о русском философе, который обосновал теорию относительности ранее, чем это сделал Альберт Эйнштейн.

«За 15 лет до Эйнштейна он издал несколько книг, где изложил принципы времени как четвертого измерения. Мне удалось найти трех человек в Москве, Арзамасе и Баку, не просто знакомых с его теорией, но уверенных в том, что она совершеннее теории Эйнштейна. Я игровое кино снимаю как документальное, а документальное как игровое. Прежде чем начинать снимать, около года собираю материал. Настолько удивительные факты можно найти, что глупо и непродуктивно что-то придумывать, вымучивать, словом, множить реальность, которой и так полно», — высказался режиссер о своем методе работы.

Алексей Федорченко также поделился планами сделать полнометражное игровое кино о Древней Греции. А поклонники его творчества вскоре могут увидеть в кинотеатрах последние фильмы режиссера. В прокат выйдут «Последняя «Милая Болгария», «Большие змеи Улле-Кале» и «Новый Берлин».

33-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» проходит в Санкт-Петербурге. В программе 189 фильмов, 119 сеансов, 44 страны-участника, 144 часа кино.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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