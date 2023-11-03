Дерипаска рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере науки и образования

В китайском Шэньчжэне состоялось торжественное открытие новых факультетов первого российско-китайского университета МГУ-ППИ — института международного бизнеса и физико-математического факультета.

Новые образовательные направления созданы при поддержке фондов «Вольное Дело» и «БАЗИС». Их основатель Олег Дерипаска вместе с ректором МГУ Виктором Садовничим побывал на кампусе МГУ-ППИ в Шэньчжэне и принял участие в торжественной церемонии открытия факультетов. Он поделился своим мнением о важности российско-китайского сотрудничества в области науки и образования.

«Невозможно осуществить поворот на Восток, опираясь на знакомые нам модели делового и научного сотрудничества. Это новые рынки, новые вызовы и особая культура, изучение которой займет не один год. Но это партнерство стоит усилий — если оно будет успешным, то несомненно обогатит нашу науку и укрепит экономику», — заявил Олег Дерипаска, выступая на церемонии.

Справляться с новыми вызовами и выстраивать деловые связи с азиатскими партнерами будут выпускники Института международного бизнеса. Программа института разработана преподавателями Высшей Школы Бизнеса МГУ и рассчитана на бакалавров и магистров из России и Китая. Её цель — помочь будущим российским и китайским бизнесменам говорить на одном языке и заложить основу для эффективного экономического сотрудничества на десятилетия вперед.

Первые студенты бизнес-школы уже приступили к учебе. Лекции и семинары проходят на трех языках — русском, китайском и английском. При этом обучение проходит сразу в нескольких городах — Москве, Шэньчжэне, Пекине, Шанхае, что позволяет студентам глубже погрузиться в культуру другой страны.

Одновременно с бизнес-школой в МГУ-ППИ открылся также физико-математический факультет. На базе факультета будет создана международная научная школа в области фундаментальной физики и математики. Она объединит ведущих российских и китайских ученых для поиска общих подходов к решению научных и технологических задач.

Факультет также воспитает новое поколение научно-технической элиты России и Китая. Приобретенные знания позволят выпускникам физмата преуспевать в самых разных сферах и отраслях — от научных исследований до высокотехнологичного производства.

Выступая на церемонии открытия новых факультетов, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий процитировал великого китайского мыслителя Сунь Цзы: «Знание о людях проще всего получить от людей». «Это означает, что учить надо не только в своих учебных центрах, но и в другой стране; не только у своих учителей, но и у учителей другой страны. Новый факультет, бизнес-школа и МГУ-ППИ полностью отвечают этой философии».

Университет МГУ-ППИ — один из флагманских проектов активизировавшегося в последние годы сотрудничества России и Китая в области науки и образования. Университет готовит молодых специалистов для реализации российско-китайских проектов и в настоящий момент обучает более двух тысяч студентов.