Гигантский слом

На минувшей сессии МОК в Мумбае почти незамеченным прошло заявление о том, что Олимпиады отныне разрешено проводить не только в разных городах, но и в разных странах. До недавнего времени Игры считались чуть ли не последним бастионом старой доброй концепции о «форуме спорта». Она предполагала, что самые престижные соревнования — это не только голы, очки и секунды, но и некое общение спортсменов, тренеров и болельщиков из разных страны. Что это праздник, фестиваль, карнавал, в основе которого лежит любовь к спорту. Однако в данный момент можно считать, что идея похоронена окончательно. Причина — жадность и гигантомания спортивных чиновников.

Кажется, в игровых видах спорта размазывание чемпионатов мира по нескольким странам — это уже норма. В футболе у ЧМ-2026 будут сразу три хозяина (США, Мексика и Канада). В баскетболе на мужском ЧМ-2023 была аналогичная ситуация (Филиппины, Япония, Индонезия). В гандболе мужской ЧМ-2025 также поделят на троих (Хорватия, Дания, Норвегия). А в волейболе мужской ЧЕ-2023 вообще состоял из четырех частей (Италия, Болгария, Северная Македония, Израиль). Понять, зачем это делается, — легко. Никто не хочет стоить ради коротких турниров новые арены, а количество их участников из-за финансовых аппетитов федераций растет постоянно.

Экономия и финансовая целесообразность — это здорово. Но получается так, что дезинтеграция крупных стартов напрочь убивает в них культурный и эмоциональный аспекты. Турниры, разбросанные по разным городам и весям, больше не несут в себе национального колорита и атмосферы праздника. Приехали, сыграли, получили бонусы за проданные телетрансляции и разбежались по домам. Но зачем тогда вообще городить огород громкими определениями «финальная стадия»? Ведь гораздо удобнее сразу перейти на туровую систему, как в волейбольной Лиге Наций, и не грузиться сложностями со странами-организаторами и прочими пережитками прошлого.

Возможно, это будет цинично, но надо признать: в прежнем виде чемпионаты мира больше никому не нужны. В современном мире нет никаких проблем проникнуться практически любой национальной культурой, не выходя из дома. И соревнования как повод для путешествий — явно не лучший вариант. И вообще — болельщики на трибунах давно не главный источник доходов для организаторов. Да, публика создает некую особую атмосферу, перформанс. Но все действия спортивных чиновников в последнее время четко показывают: коммерческая сторона для них намного важнее интересов преданных фанатов.

Олимпиада со своими старинными идеями о благородстве спорта долгое время держалась — до недавнего времени Игры отдавали даже не стране, а конкретному городу. Хотя идеализировать этот принцип, конечно, не стоит. На ОИ давно существовали нюансы из-за парусного спорта и горных лыж. Для первого необходимо море, так что континентальные города были вынуждены искать партнеров на побережье. А для горнолыжников вообще требуется перепад высот в тысячу метров, из-за чего зимние Игры постоянно разваливались на «горную» и «городскую» части. В Пекине-2022 между ними было 200 км, и ни о каком общении спортсменов и болельщиков при таких расстояниях не могло быть и речи.

Но сейчас ситуация из-за попыток сэкономить и привлечь новую аудиторию на ОИ превращается в фантасмагорическую. Париж-2024 проводит соревнования по серфингу на Таити (расстояние до столицы Франции — 15 тыс. км), по парусному спорту — в Марселе (800 км), по гребле — в Нормандии (200 км). Милан-2026 в последний момент отказался стоить санно-бобслейную трассу, и она почти наверняка будет найдена за пределами Италии. Практически нет шансов, что после Лос-Анжелеса-2028 следующие организаторы захотят строить стадионы для крикета, бейсбола и американского футбола. А это значит, что эти виды спорта либо выкинут из программы, либо следующий город-хозяин снова будет искать «партнера» за сотни и тысячи километров.

Укрепляют ли такие отрезанные ломти олимпийское единство — вопрос риторический. Хотя, возможно, это сейчас и не главная головная боль Игр, которые сталкиваются с невероятным политическим раздраем и всеми вытекающими из этого проблемами — в том числе с безопасностью. Бесконечные коррупционные дела в оргкомитетах, экологические моменты, конкуренция со стороны «молодежных» дисциплин и киберспорта — всё это неуклонно подтаскивает Олимпиады к главному вопросу: а нужны ли вообще Игры в их нынешнем формате? В виде безумной каши из не связанных друг с другом видов спорта, которую еще каждый раз пытаются приперчить какой-нибудь экзотикой вроде сквоша или брейкинга.

Между тем ковид показал всем достаточно любопытную вещь: без публики некоторым видам спорта даже лучше. Например, нет опасности прорыва на трассу экологических и прочих радикальных активистов. Организаторы могут не заморачиваться необходимостью рассадки по удаленным секторам фанатов из противоборствующих стран/общин. Можно не осматривать баннеры на предмет провокационных надписей и запрещенных флагов. При всем при этом в финансовом отношении вполне хватает доходов от телетрансляций. И при таком раскладе просто удивительно, что требования по минимальной вместимости арен пока не отправлены в утиль. Ведь на трибунах можно сэкономить огромные деньги!

И вообще, почему бы не пойти еще дальше. Во время пандемии сильно продвинулась тема «удаленных стартов», особенно в киберспорте и циклических дисциплинах. В шахматах удаленка сейчас вообще чуть ли не популярнее очных турниров. Неплохо зашли видеоформаты в видах спорта, основанных на презентации (все виды гимнастики, синхронное плавание, фигурное катание, тяжелая атлетика). Тестировали даже соревнования на разных стадионах в легкой атлетике (правда, подкачал погодный фактор). Ну и большой импульс получили тренажеры вело- и автогонок с максимальной имитацией реальных стартов плане физических ощущений.

Возможно, старты на виртуальных платформах — вообще будущее спорта. Ведь для атлетов сразу исключаются транспортные и организационные расходы, виртуальная реальность сохраняет соревновательный азарт, но при минимальной опасности получения травмы. Плюс масса дополнительных возможностей для повышения зрелищности.

Конечно, возрастает боязнь читерства и подобный формат пока не годится для спортивных игр и для единоборств. Но для многих дисциплин удаленные старты — не фантастика уже сейчас. И есть большое подозрение, что пока МОК и федерации держатся за старые догмы и пытаются спасти то, что спасать уже поздно, новая реальность уже наступила. Просто мы пока этого еще не поняли.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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