Сильный туман окутал Москву

На Москву опустился густой туман, видимость ухудшилась до 200–700 м. Жители сообщают, что из-за природного явления не видно ни башен «Москва-Сити», ни главного здания МГУ. В столичных аэропортах задержано 18 рейсов, еще четыре отменены. В районе Домодедово же видимость позволяет совершать взлеты и посадки, сообщает телеканал «Известия». Авиагавань функционирует в штатном режиме.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.