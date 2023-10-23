Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Курс евро опускался в ходе торгов на Московской бирже ниже 100 рублей впервые с 12 сентября. Это следует 23 октября из данных на сайте торговой площадки.

Курс европейской валюты расчетами «завтра» на 12:14 мск снижался на 81 копейку, до 100,04 рубля. В моменте евро опускался до 99,92 рубля.

Доллар снизился до 94,34 рубля, юань торговался по 12,87 рубля.

Ранее в октябре Мосбиржа поменяла местами курсы валют. Первым в списке теперь стоит юань, затем доллар и евро.

20 октября курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября.

Ранее, 12 октября, рубль заметно укрепился на старте торгов, отыгрывая введение на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки.

Этому предшествовало подписание президентом России Владимиром Путиным 11 октября указа о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Указом был определен конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, в отношении которых введены перечисленные меры.