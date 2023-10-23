Юрист предупредила о нюансах учета трудового стажа

Порой люди сталкиваются со случаями, когда при выходе на пенсию часть трудового стажа оказывается незасчитанной. Какие ошибки ведения документов могут повлечь потерю стаже и как их вовремя исправить, 23 октября рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По словам юриста, иногда технические сбои в программном обеспечении Социального фонда России (СФР) приводят к тому, что сведения о стаже могут перестать отображаться на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) вышедшего на пенсию человека. Как правило, подобные проблемы самостоятельно решает СФР.

Тем не менее причиной потери стажа может стать работодатель, который несет ответственность за сбор и передачу данных о трудовой деятельности работника. Например, сотруднику теряет выгоду, если получает зарплату «в конверте».

«Занижая размер официальной зарплаты, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере. Эти периоды работы учитываются в страховом стаже работника, но пенсионный коэффициент, а значит, размер пенсии занижается», ― объяснила эксперт агентству «Прайм».

Вдобавок Ногайлиева отметила, что порой работодатель не выплачивает страховые взносы, из-за чего работнику приходится доказывать стаж и принуждать работодателя к уплате взносов в судебном порядке.

Также работодатели могут безответственно подходить к оформлению трудовых отношений и передаче сведений в Социальный фонд. В качестве примера собеседник агентства привела случаи, когда оказывается неверно указана дата заключения трудового договора, даты начала и окончания отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком. Подобные упущения возможно исправить посредством работодателя или суда.

Кроме того, рискуют потерять стаж те работники, которые начали трудовую деятельность до 2002 года, когда в России была введена система обязательного пенсионного страхования.

«Если такие данные пропали, будущему пенсионеру необходимо обратиться в территориальное отделение СФР и документально подтвердить отсутствующие на ИЛС периоды работы — представить трудовую книжку, трудовые договоры, выписки из приказов приема на работу, ведомости на выплату зарплаты», ― резюмировала эксперт.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты (СП), в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого, 22 сентября, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2024 года в России увеличится размер пенсий.