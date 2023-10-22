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Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера

Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Шредера
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин на немецком языке прокомментировал нападки в Германии на экс-канцлера Герхарда Шредера.

Отвечая на вопрос о том, почему бывшего канцлера всё чаще отсаживают на важных мероприятиях от действующего лидера Олафа Шольца, глава государства провел параллель с чествованием бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) в парламенте Канады.

«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: «Je weiter von Schröder, desto näher zu Anthony Rota, der Nazisten sympathisiert», — указал Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер заключил, что в Германии много порядочных людей, поэтому его слова будут услышаны.

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Днем ранее Шредер заявил, что Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. Он также указал, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует аккуратнее подбирать слова, когда она говорит о России.

2 октября Бербок заявила, что, сражаясь с российской армией, Киев «прокладывает себе путь в ЕС». Ее слова вызвали негодование и среди российских политиков. Так, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что речь министра является свидетельством ее некомпетентности.

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