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Экономист раскрыл способ укрепления рубля при помощи валют Запада

Экономист Абрамов: рубль укрепится при условии использования при расчетах за импорт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Увеличение расчетов в рублях за экспорт поспособствует укреплению валюты, однако важна также и валюта расчета за импорт. Об этом 22 октября заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По словам эксперта, Центробанк РФ после долгого перерыва, длившегося полтора года, возобновил публикацию структуры валют экспорта и импорта. Абрамов отметил, что из указанного документа можно узнать, что более половины поставок из РФ в ЕС в минувшем августе оплачивались в рублях.

Рубль, помимо всего прочего, ― основная валюта для экспорта ресурсов в регионы Азии и Океании, а также страны Карибского бассейна. При этом в импорте доля рубля не так значительна, однако в Европе составляет более 50%, сообщил экономист.

«Переориентация на экспорт наших ресурсов за рубли может укрепить нацвалюту, но многое зависит от того, чем именно Россия платит за импорт. Если импорт растет и оплачивается в большей мере свободно конвертируемой валютой, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», ― объяснил Абрамов в беседе с агентством «Прайм».

Экономист считает, что нет необходимости вводить ограничения на импорт не за рубли, поскольку поставка товаров и ресурсов в Россию влияет не только на уровень ожидаемой инфляции в стране, но также на инвестиционную политику компаний и эффективность работы бизнеса.

Укрепление рубля на валютном рынке можно осуществить посредством дополнительного притока на него зарубежных валют.

«Здесь важно правильно оценивать запасы рублей в распоряжении нерезидентов. Когда они поставляют свою продукцию для российских потребителей по завышенным ценам, это ведет к избыточному накоплению рублей на счетах зарубежных партнеров. И если они начнут менять эти объемы на валюту, это может ослабить курс рубля», ― резюмировал эксперт.

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Ранее, 20 октября, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Известиям», что в пользу укрепления рубля выступает несколько факторов, среди которых проходящий налоговый период, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка РФ.

Тогда же доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков выразил мнение, что в ближайшие месяцы рубль может укрепиться по отношению к доллару до 80 рублей и даже ниже.

12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с нацвалютой.

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