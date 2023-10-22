ФИФА и УЕФА назвали Бобби Чарльтона величайшим игроком в футбол

Сообщение о смерти чемпиона мира 1966 года, экс-капитана английского клуба «Манчестер Юнайтед» и полузащитника сборной Англии Бобби Чарльтона опечалила тысячи поклонников футбола. Соболезнования и слова признания в честь спортсмена 21 октября выразили ФИФА и УЕФА.

«От имени ФИФА и мировой футбольной семьи я выражаю глубочайшие соболезнования семье и друзьям сэра Бобби Чарльтона. Мы скорбим о потере одного из футболистов сборной Англии, выигравшей чемпионат мира по футболу 1966 года, и легенды футбола, чье влияние на игру охватило несколько поколений», — сказал в обращении президент ФИФА Джанни Инфантино.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от имени всего европейского футбольного сообщества выразили соболезнования в связи с кончиной Чарльтона, назвав его «одним из поистине величайших игроков в футбол».

Чарльтон большую часть спортивной карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». За клуб он играл с 1956 по 1973 год. До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории клуба с 249 забитыми мячами, пока его не обошел Уэйн Руни.

Также Чарльтон защищал цвета английского «Престона», ирландского «Уотерфорда», австралийских клубов «Ньюкасл КБ Юнайтед», «Перт» и «Блэктаун Сити». Профессиональную карьеру он завершил в 1980 году.

За сборную Англии сэр Роберт Чарльтон провел 106 матчей, забил 49 голов. Вместе с национальной командой стал чемпионом мира 1966 года и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.

21 октября «Манчестер Юнайтед» сообщил о его смерти в возрасте 86 лет. Чарльтона назвали одним из величайших и самых любимых игроков в истории клуба.