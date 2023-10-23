Московские предприятия могут получить гранты на экспорт

В Москве стартовал прием заявок на финансовую поддержку для экспортеров, поставляющих продукцию в дружественные страны. Они смогут получить 10% от суммы внешнеторгового договора, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Максимальный размер выплаты составляет 10 млн рублей. При этом предприниматель не сможет получить больше 50% от суммы уплаченных налогов.

«Грант доступен как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. В 2022 году экспортерам одобрили заявки на общую сумму около 300 млн рублей. Получателями стали разработчики программного обеспечения, производители оборудования, лекарств, пищевой продукции, анимационные студии и другие предприятия», — рассказала Сергунина.

Компании-претенденты должны работать не менее полугода. Они не могут находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также иметь задолженности на сумму более 100 тыс. рублей. Размер заключенного ими контракта должен быть не меньше 6 млн рублей.

Заявки принимаются на сайте Московского экспортного центра до 7 ноября.

По словам Сергуниной, субъектам МСП столицы сейчас доступны и другие меры поддержки. Так, город начал субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Максимальный размер конечной ставки составит 3,5% годовых на срок до трех лет.

Ранее также стартовала заявочная кампания на гранты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — участников Московского инновационного кластера, работающих в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Им возместят до 50% затрат на покупку или лизинг оборудования, а также выплаты процентов по кредитам. Размер гранта — до 30 млн рублей в год.