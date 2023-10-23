Китайская глобализация

Завершившийся 18 октября третий форум китайской инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) собрал внушительное число стран «не-Запада», больше всего страдающих от несправедливого порядка как следствия западной гегемонии, и жизненно заинтересованных в установлении многополярного мира.

Третий форум усилил намеченную предыдущими двумя линию на построение новой модели межгосударственных отношений, в основу которой положены принципы открытости, взаимной выгоды, взаимных консультаций, общего выигрыша.

В Китае к этим принципам относятся очень серьезно, вкладывая в них конкретный смысл, выстраданный собственной историей. Эксперты и официальные лица на всех уровнях подчеркивают, что КНР видит перед собой отрицательный пример США и Запада в целом, и не станет навязывать свое лидерство в мире ценой войн, стравливания разных государств, колониальных захватов и грабежа чужих ресурсов.

По сути, все влиятельные страны «не-Запада» и, в частности, Глобального Юга на форуме отвергли западную модель миропорядка, которая основывается на противоположных принципах — разделения, противостояния, изоляции и игры «с нулевой суммой».

Комментируя ход форума, китайские эксперты подчеркивают, что в рамках инициативы «Один пояс — один путь» Китай не будет прибегать к устаревшим геополитическим маневрам и не станет формировать «маленькую группу, наносящую ущерб стабильности», а создаст «большую семью гармоничного сосуществования».

Такая конструктивная позиция китайской стороны предполагает готовность работать в том числе над сопряжением проекта «Пояс и путь» с ЕАЭС в рамках «большого евразийского партнерства». Это действительно может реально объединить страны Евразии во всем многообразии их культур, политико-экономических моделей и национальных интересов.

В полном соответствии с провозглашенными принципами китайская сторона на всех уровнях подчеркивает, что проект «Пояс и путь» всегда согласуется с задачами развития каждой страны, чтобы не противоречить ее национальным интересам. Это полностью совпадает также с позицией России и считается одной из основ доверительного взаимодействия двух стран.

Проект ОПОП оценивается в Китае как новая модель взаимовыгодного сотрудничества, которая активно ускоряет демонтаж неоколониализма путем укрепления необходимого потенциала независимого развития стран Глобального Юга. Инициатива «Пояс и путь» дает возможность решить главную и неотложную задачу для всего мира — сократить разрыв между Севером и Югом и избавить вторую группу стран от трудностей в развитии.

Логично, что одной из особенностей прошедшего форума стала широкая представленность большого числа развивающихся стран в целом и, в частности, стран Африки. Развивающиеся страны представляют будущий полюс роста мирового рынка, и это следует учесть для правильного понимания природы инициативы «Пояс и путь».

Экономические проекты ОПОП будут расширяться с дорожно-транспортной инфраструктуры на иные области взаимодействия, причем не только экономического, но и гуманитарного. Среди восьми шагов по дальнейшему развитию инициативы, объявленных председателем КНР Си Цзиньпином, упор сделан на цифровую экономику, технологические инновации, «зеленое» развитие и проекты по улучшению условий жизни населения.

Китайская сторона особо выделяет такие меры, как расширение каналов финансирования проектов «Пояса и пути» за счет частного капитала внутри и за пределами Китая; продвижение интернационализации юаня; более полный учет в экономических проектах особенностей различных регионов на разных континентах; упор на внедрение проектов среднего размера, тесно связанных с обеспечением средств к существованию людей.

Большое внимание уделяется соответствию проектов «Пояса и пути» динамике рынка и международным стандартам. Поскольку заявлено о привлечении частного капитала в межгосударственные проекты, речь идет о большем внимании к их самоокупаемости.

Китайская сторона реагирует также на запущенные Западом обвинения в «отсутствии прозрачности» в проектах ОПОП, «дипломатии долговых ловушек». Естественно, что за предыдущие годы действия инициативы выявились проблемы, которые в полной мере осознаются всеми ее участниками и партнерами. Действительно, не все правительства одинаково результативно воспользовались открывшимися возможностями: где-то неумело распорядились китайскими кредитами, а где-то помешала вышедшая из под контроля коррупция.

Перед лицом нарастающей волны деглобализации КНР предлагает «Один пояс — один путь», который, по сути, стал китайским вариантом глобализации, но строящимся на совершенно иных, чем западный вариант, принципах. Это план спасения мировой торговли и программа взаимодействия, свободного от искусственных препятствий типа санкций и торговых войн.

В условиях обострившихся попыток США сдержать КНР и Россию даже ценой обрушения мировой торговли и цепочки поставок, инициатива ОПОП может быть для мира спасительной альтернативой западному сценарию, ведущему к хаосу.



Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)



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