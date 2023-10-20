Новый трек Артема Саграды

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Стоимость нефти Brent превысила $93 за баррель впервые со 2 октября
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Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Белгородской областью
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Лавров заявил о начале работы над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына
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В Израиле заявили о данном войскам зеленом свете на вход в сектор Газа
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