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Акция по продвижению продукции «Сделано в России» открылась в Москве

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В столичном Манеже открылся экспортный форум «Сделано в России». В рамках форума организаторы — Российский экспортный центр (РЭЦ), Федерация керлинга России и правительство Москвы — продолжают масштабную акцию «Сделано в России», цель которой — продвижение товаров российских производителей во всем мире. Программу проводит Российский экспортный центр по поручению президента России.

«Российский экспортный центр имеет несколько павильонов, постоянно действующих павильонов в зарубежных странах, в которых выставлена продукция агропромышленного комплекса. И для того, чтобы сделать более узнаваемой для иностранных потребителей, покупателей нашей продукции всю линейку, весь ассортимент, мы придумываем вместе с нашими экспортёрами различные акции, чтобы популяризировать российский экспорт и формировать позитивный образ российского экспорта», — заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Программа «Сделано в России» нацелена на помощь российским экспортерам в поиске международных партнеров и продвижении своей продукции в разных странах мира. «Мы активно пользуемся услугами Российского экспортного центра, в частности получаем компенсацию затрат на международные выставки, на участие в международных мероприятиях, выставках, также участвуем в образовательных программах школы экспорта Российского экспортного центра и получаем компенсацию затрат на транспортировку продукции», — сообщила руководитель отдела экспорта/импорта ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» Ольга Штрассер.

В рамках акции также состоялся показательный турнир по керлингу, на котором был представлен рекламно-дегустационный стенд, где гости могли продегустировать товары более чем 20 отечественных производителей. Присутствовавшие на акции блогеры из Вьетнама высоко оценили качество предложенных для дегустации продуктов. «Мы будем рассказывать в нашей стране, во Вьетнаме, что мы очень любим российскую продукцию, особенно „Сделано в России“, и покажем, какую продукцию мы продегустировали на данный момент и как эта продукция помогает спортсменам держать форму», — рассказали они.

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