ТСОчно в цель: в России ограничат издержки сетевых компаний

В России могут ввести ограничения операционных затрат территориальных сетевых организаций (ТСО) на уровне самых крупных компаний в каждом регионе. О проработке такой меры в правительстве сообщил в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. Экономический результат, по оценкам ведомства, составит 13 млрд рублей. Средства пойдут на повышение надежности электросетевого комплекса. Эксперты отмечают, что мера также может способствовать росту эффективности отрасли.

Сетевых в комплекс

— В законопроекте эта инициатива прописана и прошла все общественные обсуждения, — рассказал журналистам в кулуарах РЭН Евгений Грабчак.

Речь идет, по всей видимости, о законопроекте о создании института системообразующих ТСО, который разработало ведомство. Эта тема также обсуждалась на РЭН. Документ ждут в парламенте, заявил на тематическом круглом столе первый зампред профильного комитета Госдумы Валерий Селезнев.

В России сейчас существует порядка 1,3 тыс. ТСО, около 40% из них не соответствуют требованиям надежного функционирования. Решить проблему должна консолидация сетей. Такая мера предусмотрена отраслевой стратегией развития, которая была принята еще в 2013 году. Для ее реализации правительство утвердило дополнительные критерии для ТСО по протяженности линий электропередачи и мощности центров питания. Компании, которые им не соответствуют, лишаются статуса ТСО и не получают тариф.

Консолидация позволит сократить число непрофессиональных компаний на рынке, у которых отсутствуют компетенции и ресурсы для нормального обслуживания и развития инфраструктуры. В марте на правительственном часе в Госдуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что к 2025 году, согласно планам, в России останется не более 400 ТСО. Однако возникают вопросы: как будут работать энергообъекты компаний, которые потеряют свой статус, и что ждет сотрудников. Системообразующие ТСО как раз должны дать на это ответы.

Но в отрасли есть еще одна проблема — во многих регионах существуют тарифные перекосы между разными сетевыми организациями. Муниципальные сети и частные игроки нередко получают существенно более высокие ставки операционных затрат (Operating Expenditure, OPEX) на единицу оборудования, чем крупнейшие компании (например, структуры госхолдинга «Россети», «Сетевая компания» Татарстана, БЭСК в Башкирии и др.). Деньги потом распределяются из общего тарифного «котла», то есть из средств потребителей. Стимулы для повышения внутренней эффективности отсутствуют.

— На сегодня мы имеем кучу разрозненных ТСО, которые владеют различным количеством объектов сетевого хозяйства. Благо ввели критерии, и сейчас их число подчищается количественными методами. Когда говорят, что, поскольку чистка идет количественными методами, это не имеет отношения к качеству, это не так. Мы видим неравномерное распределение котла по OPEX: у одних компаний на условную единицу (оборудования. — «Известия») этот OPEX составляет 150 тыс. рублей, у другой, которая владеет большим количеством или подавляющим количеством условных единиц электросетевого хозяйства в регионе, OPEX кратно меньше. Смысла в этом никакого экономически прежде всего для потребителя, потому что сетевой комплекс работает для него, нет и не может быть, — прокомментировал эту тему на РЭН Валерий Селезнев.

Эталонный баланс

Сейчас в рамках исполнения поручений Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности при президенте прорабатывается вопрос введения с 1 июля 2026 года эталонного принципа формирования затрат ТСО при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Как ранее писали «Известия», установление тарифов эталонным методом определит единые правила регулирования ТСО, которые сейчас отличаются в разных субъектах. Такой способ подразумевает создание единой модели расчета операционных расходов сетевых команд на основе лучших практик деятельности ТСО, уточняли в ФАС.

Решение, о котором Евгений Грабчак говорил на РЭН, по сути, переходное к данной модели. Как прокомментировал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, рассматривается вариант постепенной реализации инициативы: в 2024 году OPEX может снизиться на 30% от разницы между утвержденным для ТСО и целевым значением, в 2025-м — на 70% от «дельты», в 2026-м — выровняться.

Крупнейшие ТСО, по которым будет вычисляться целевой уровень OPEX, должны определяться исходя из наибольшей мощности подстанций и максимальной протяженности линий электропередачи, расположенных на территории конкретного региона. При этом энергообъекты должны быть во владении ТСО на праве собственности или ином законном основании в течение пяти лет до принятия решения и пяти лет после этого. Фактически речь идет о критериях, схожих с теми, что также предлагаются для системообразующих ТСО.

13 млрд на надежность

— Принятие законодательной нормы по выравниванию OPEX сетевых организаций на территориях субъектов РФ создаст стабилизирующий эффект по ограничению роста тарифа на передачу электроэнергии для потребителей регионов, — считает эксперт комитета по электроэнергетике организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Виталий Коротаев.

Кроме того, ожидается достаточно серьезная экономия средств, которые могут пойти на решение приоритетных задач отрасли, например на модернизацию.

— По нашим оценкам, 13 млрд рублей — это то, что можно будет направить, в частности, на распределительные сети вместо тех бюджетных дотаций, которые мы планируем в рамках программ повышения надежности, — пояснил на РЭН Евгений Грабчак.

Данная мера также направлена на то, чтобы стимулировать дальнейшее сокращение небольших ТСО и их вливание в единый государственный сетевой комплекс, считает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Несмотря на то что рынок сам должен определять формы и способы консолидации электросетевых активов, задача органов власти состоит в создании условий для стимулирования тех форм и методов консолидации, которые позволяют повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей, а предложенная мера может дать такой эффект, заключил эксперт.