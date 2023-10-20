Кадры природы: мелодрама про Байкал и новые приключения Лесси

В ближайшие выходные в российских кинотеатрах покажут мировой хит — каннский лауреат «Анатомия падения» французского режиссера Жюстин Трие. Также зрителей ждут российское драмеди «Страсти по Матвею», приключенческая драма «Дух Байкала», хоррор «Байки на Хеллоуин», американский экшен «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой и триллер «Дорога отчаяния» с Мэлом Гибсоном на основе одноименного романа. А с легкой руки немцев на экраны вернется любимая многими поколениями россиян Лесси в полнометражном детективе. «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в конце недели.

«Анатомия падения»

18+

Режиссер: Жюстин Трие. В ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Машадо Гранер, Антуат Райнарц, Сэмюэл Тейс

Драма Жюстин Трие получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2023 году. По сюжету, главная героиня Сандра, сыгранная Сандрой Хюллер, — писательница, муж которой таинственным образом погибает, выпав из окна. Сандра становится главной подозреваемой по делу об убийстве, и даже ее сын сомневается в невиновности матери. Загвоздка в том, что он, будучи единственным свидетелем трагедии, слеп, а против Сандры многовато улик: отсутствие алиби, синяк на руке и неестественная для самоубийцы поза покойного.

Российскому зрителю Сандра Хюллер знакома по фильмам «Сисси и я», «Между рядами», «Безымянная — одна женщина в Берлине» и «Реквием». В 2023 году два фильма с ней в главной роли оказались в основной конкурсной программе Канн: кроме «Анатомии падения» это еще и «Зона интересов» Джонатана Глейзера, которая была удостоена Гран-при.

«Страсти по Матвею»

16+

Режиссер: Сергей Ильин. В ролях: Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич

Будущий священник Матвей ищет православную девушку из приличной семьи: ему надо жениться, чтобы стать настоятелем в храме. Этого хочет папа Матвея, а чего хочет Матвей, он и сам не знает. Судьба сводит его с полной противоположностью девушки, которую себе навизуализировали родители героя. Сердце Матвея тянется к художнице по имени Агата: она катается на самокатах по ночам, курит электронные сигареты и ничего не планирует наперед.

С Агатой Матвей оживает (даже красит волосы в зеленый цвет) и находит в девушке родственную душу. Вот только насколько возможна любовь между людьми с такими разными амбициями? Тем более что Матвею нужно найти не просто жену, а будущую матушку храма, а Агате — выпутаться из эмоциональных качелей со знакомым мажором. Примечательно, что режиссер картины Сергей Ильин и сам в прошлом священник, и в фильме он затрагивает довольно личные темы: противостояние истинной веры и обрядчества, конфликта поколений и того, как религия сосуществует с современностью.

«Лесси — лохматый детектив»

6+

Режиссер: Ханно Ольдердиссен. В ролях: Нико Маришка, Анна Люсия Гуалано, Пеле Стакен, Юстас фон Донаньи

Среди российского зрителя вряд ли есть кто-то, кто ни разу не слышал о Лесси — собаке породы колли, которая была героиней многих фильмов, сериалов и даже книг. Образ Лесси появился еще в 1938 году, в рассказе «Лесси возвращается домой», который впоследствии был переведен на 25 языков мира и неоднократно экранизирован. А в 1990-х Nickelodeon сняли ряд фильмов и сериалов о приключениях собаки, они получили широкое распространение и на российском телевидении.

Последним полным метром о собаке был фильм 2020 года — своего рода перезапуск полюбившейся истории, и его тоже снял Ханно Ольдердиссен. А вот вышедший в российский прокат «Лесси — лохматый детектив» — это сиквел, выпущенный Ольдердиссеном спустя три года затишья. На этот раз Лесси примет участие в розыске собак: кто-то крадет их прямо из домов хозяев, и на счету преступников уже 15 похищенных псов. Помогать отважной собаке (нет, не наоборот!) в этом благородном деле будут, традиционно, дети и их родители.

«Дух Байкала»

12+

Режиссер: Михаил Расходников. В ролях: Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова

Маленький мальчик Леня (Илья Рязанов) переживает утрату матери. Детское сердце не способно принять тот факт, что мамы больше нет рядом, и отец решает оставить сына у деда Бимбы (Олег Бабуев) — на Байкале. По мнению отца Лени (Мосэ Куртанидзе), который и сам едва держится от пережитой трагедии, мальчику будет полезно отвлечься от случившегося вдали от цивилизации.

Дед везет мальчика на озеро рыбачить. Но начинается пурга, и дед с внуком теряют друг друга на просторах замерзшего Байкала без воды, еды и тепла. Фильм основан на реальной истории из детства Мосэ Куртанидзе — мальчиком он отправился на рыбалку на Байкал вместе со своим дедом, и у них сломалось авто. Буря в некоторых эпизодах фильма настоящая: съемочная группа буквально караулила нужные погодные условия и сразу же расчехляла камеры.

«Дорога отчаяния»

18+

Режиссер: Надин Крокер. В ролях: Мэл Гибсон, Гаррет Хедлунд, Райан Херст, Уилла Фицджеральд

Действие фильма разворачивается в небольшом городке в штате Миссисипи, США. Герой Гаррета Хедлунда — Рассел — возвращается после 11-летней отсидки в родной дом, прося поддержки у отца (Мэл Гибсон). Он хочет наладить свою жизнь и больше не вспоминать о преступном прошлом. Но его планы меняются, когда он встречает Мабен.

Судьба Мабен тоже не так проста и легка: бывшая наркоманка, она живет в приюте вместе с дочерью. Когда местный полицейский пытается изнасиловать ее, она убивает его и сбегает, а потому — ее ищут, и в приют ей возвращаться нельзя. Рассел не может оставить женщину в беде и решает помочь ей ценой собственной спокойной жизни. Фильм основан на одноименном романе Майкла Фэрриса Смита, финалиста премий Southern Book Prize и Gold Dagger Award.

«Телохранитель на фрилансе»

18+

Режиссер: Пьер Морель. В ролях: Джон Сина, Элисон Бри, Кристиан Слэйтер, Мартин Чокаш

Персонаж Джона Сины — Мэйсон Петтис — оставил прошлое оперативника ради работы в юридической конторе. Это решение далось ему нелегко: тогда в миссии погиб весь его отряд, а сам Мейсон получил серьезную травму (в том числе эмоциональную). Серые будни в офисе ему не нравятся, и он с опаской, но все же скучает по былым временам. Захлестнувший героя личностный кризис толкает его на «подработку».

Мейсону предлагают сопроводить журналистку Клэр Веллингтон в страну, находящуюся под властью диктатора. Он соглашается размять боевые косточки и подзаработать, все-таки $20 тыс. лишними не будут. Клэр занимается светской хроникой, но жаждет большего, и интервью у диктатора вымышленной латиноамериканской страны Пальдонии для нее — возможность заявить о себе. А военный переворот, случившийся прямо во время этой командировки, только добавляет Клэр азарта. Вся троица, включая обаятельного тирана, пускается в бега.

«Байки на Хеллоуин»

18+

Режиссеры: Алехандро Брюгес, Майк Мендес, Джиджи Сол Герреро, Эдуардо Санчес, Демиан Рунья. В ролях: Эфрен Рамирес, Джона Рэй, Хемки Мадера, Патрисия Веласкес, Грег Гранберг

Хоррор «Байки на Хеллоуин» (в оригинале — «Сатанинские латиноамериканцы») — это сборник из пяти сюжетов, снятых латиноамериканскими режиссерами. Сюжет завязывается вокруг одного-единственного выжившего в доме в американском городке Эль-Пасо, где была совершена массовая казнь над представителями латиноамериканского народа. Полицией было обнаружено 27 тел, в том числе четыре детских.

Выживший не так прост, как кажется, и знает он побольше рядовых смертных. В узких кругах он известен как «Путешественник», а на допросе рассказывает полицейским пять жутких историй — о существовании портала в потусторонние миры, мифических существах и о том, что все латиноамериканские легенды — правда. Устами рассказчика антология прославляет испаноязычное наследие и создает эклектичное сочетание сказок и хоррора.