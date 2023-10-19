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Эксперты оценили прогноз по росту получателей накопительной пенсии в 2024 году

Получателей накопительной пенсии в 2024-м станет вдвое больше: мнение экспертов
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В начале 2024 года число получателей накопительной пенсии составит 209,9 тыс., что почти в два раза больше, чем насчитывалось в январе 2023-го (107 тыс.), следует из прогноза, представленного в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (СФР). В 2025–2026 годах рост продолжится. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова рассказала «Известиям», что число получателей выплат растет в связи с тем, что ежегодного увеличивается число россиян, достигающих соответствующего возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60).

«Большинство получателей накопительных пенсий — это те, у которых на предприятиях были или есть свои негосударственные пенсионные фонды. Они могли получить соответствующую информацию и доверяли этим фондам В большинстве случаев люди не обладают достаточной информацией о пенсионных выплатах, особенно в регионах. При этом судя по тому, что мораторий на пополнение накопительной пенсии регулярно продлевается, возвращение к полноценному формированию накопительной пенсии представляется неочевидным», — сказала эксперт.

В свою очередь, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский добавил, что ежемесячная сумма к выплате по накопительной пенсии составляет около 1,5 тыс. рублей и не является ощутимой материальной поддержкой. Но любое дополнение к основной пенсии будет приятным бонусом, отметил он.

Час выплаты: получателей накопительной пенсии в 2024-м станет вдвое больше
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Накопительная пенсия — это ежемесячная и пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей (в размере 6% из 22% от зарплаты) и дохода от их инвестирования. Она выдается тем гражданам, за которых компания отчисляла часть средств на индивидуальные накопительные счета. Управлением занимаются негосударственные пенсионные фонды или СФР.

Министр финансов России Антон Силуанов 3 октября на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку в Совфеде заявил, что в 2024-м пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — это 7,5%. Средний размер выплаты составит 23 244 рубля.

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