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В Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов

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Фото пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге началось строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов на 400 мест. Он разместится в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе, сообщили в пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

Парк для электробусов будет состоять из двух площадок. Первую, на 132 машины, планируется построить в 2024 году, вторую — в 2026. Здесь разместятся электробусы, которые независимы от контактной сети и обладают большим запасом хода — не менее 240 км.

«По поручению президента мы существенно обновили парк городского общественного транспорта. Петербург — лидер в России по количеству автобусов на газомоторном топливе. Весь новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом. А самое главное — он экологичный. Наш приоритет на ближайшее будущее — электробусы. Они уже выходят на линии нашего города», — сказал Беглов, который дал старт строительству объекта.

На площадках парка разместятся производственные корпуса, зоны технического обслуживания подвижного состава и стоянки для электробусов, оборудованные зарядными устройствами. Для эксплуатации машин не требуется создания специальной инфраструктуры на улицах города, так как зарядка происходит в ночное время в парке. «Такие машины — бесшумные. Они разгоняются быстрее обычного автобуса и легко маневрируют в плотном потоке. Цвет новых электробусов будет зеленым. Это цвет экологии. Его выбрали сами горожане в результате открытого голосования», — отметил губернатор.

Электробусы будут обслуживать жилые кварталы Петербурга: «Цветной город», «Новая Охта», а также территорию бывшего аэродрома «Ржевка».

Впервые проект инновационного парка электробусов был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

Сегодня на маршрутной сети Петербурга работает 13 электробусов.

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