Одно видение

Визит Владимира Путина на форум «Один пояс — один путь» наглядно продемонстрировал окончательный провал усилий Запада, направленных на маргинализацию и изоляцию Москвы. Несмотря на все ухищрения США и их союзников, включая использование Международного уголовного суда и беспардонное давление на государства Глобального Юга, всему миру было явлено не просто сохранение России в лиге ведущих держав, а существенное укрепление её позиций.

То внимание, с которым ведущие американские и европейские СМИ освещали заявления российского лидера в Пекине, явно свидетельствует о том, что и западная общественность начинает понимать: продолжение губительной конфронтации с нашей страной бьет лишь по ее инициаторам. Россия за прошедшее время не только освободилась от психологической зависимости от Запада — в финансовом, идеологическом, культурном и даже бытовом отношении, — но и успешно перестроилась на взаимодействие с ведущими державами Востока и Юга. В то время как Вашингтон пытается всеми силами сохранить единство евроатлантического сообщества, а в ЕС ускоряются центробежные тенденции, новые партнеры Москвы во главе с Китаем предлагают куда более глубокое, тонкое и разветвленное видение построения справедливого миропорядка.

Сам форум, организованный в развитие революционной инициативы лидера КНР, оказался ярким свидетельством консолидации мирового большинства вокруг принципиально новых идейных установок. В их основе — не навязывание странам и народам неких правил и не провоцирование конфликтов через разжигание управляемого хаоса, а стремление к гармоничному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству, к диалогу цивилизаций, вместо их перманентного конфликта.

Хотя заокеанские демиурги всячески стремятся внести раскол в отношения потенциальных конкурентов, провоцируя в числе прочего сохранение напряжения между Индией и Китаем, можно не сомневаться, что нацеленность государств не-Запада на долгосрочный результат позволит оставить позади непонимание, вызванное историческими тенденциями и текущей конъюнктурой.

Наряду с российским проектом «большого евразийского партнерства» китайская инициатива — один из центральных элементов выстраивающейся на наших глазах системы международных отношений, в которых гегемония одного центра силы уступает коллективному процессу принятия ключевых решений.

Благодаря укреплению БРИКС и ШОС, упрочению позиций ОПЕК+, активизации АСЕАН и получению не-Западом контрольного пакета в «большой двадцатке» перспективы оформления контуров этой новой системы становятся всё более очерченными. Однако наивной будет мысль о том, что Запад уступит некогда доминирующие позиции без боя.

Одним из признаков сохраняющегося желания США отстоять пресловутый «порядок, основанный на правилах» стала украинская трагедия. События в Израиле и секторе Газа, отразившие тупиковость американского лидерства в регионе, также показывают, что Вашингтон будет всеми силами, не обращая внимания на страдания мирного населения, пытаться отдалить процесс утраты своего лидерства.

Вероятно, мы наблюдаем далеко не последний кризис подобного рода, свидетельствующий о нарастающих конвульсиях самой концепции Pax Americana. Впрочем, России едва ли стоит избыточное обращать внимание на американские провокации и пытаться втянуться в игру с нулевой суммой. У нас, как и у Китая, в запасе есть немало времени и терпения, для того чтобы выждать момент окончательного отмирания однополярности.

Нарастающая турбулентность подразумевает необходимость сочетать напористость с осторожностью, а принципиальность — с готовностью к компромиссам. В этом подходы Москвы и Пекина явно совпадают и дополняют друг друга. И уже сегодня очевидно, что партнерские, даже союзнические отношения наших стран станут залогом возвращения порядка и стабильности в систему глобального управления, по вине Запада переживающую крайне тяжелый период полураспада.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора