Глава Бугуруслана назвал причину загрязнения реки Большой Кинель

Река Большой Кинель в районе Бугуруслана в Оренбуржье окрасилась в белый цвет. Причиной стал разлив нефтегазосодержащей жидкости, сообщил глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко в своем Telegram-канале.

Утром 19 октября местные жители заметили, что вода в реке приобрела белый цвет. Они сняли видео и распространили его в Сети, высказав опасения, что водоем вместе с его обитателями погибнет, пишет ИА «Урал56.Ру».

«В ходе обследования мы выявили в 4 км выше города Бугуруслан разлив нефтегазосодержащей жидкости. В настоящее время создан оперативный штаб по ликвидации ситуации», — сообщил градоначальник, добавив, что на место выехала спецтехника.

Прокуратура начала проверку исполнения природоохранного законодательства. На месте работает Бугурусланский межрайонный прокурор Андрей Кладиков, пишет РИА «Оренбуржье». Он занимается координацией работы контрольно-надзорных органов. По результатам проверки при необходимости будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

12 октября сообщалось, что по факту гибели 11 тыс. рыб в Бердском заливе Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Пресноводные окуни погибли из-за загрязнения водоема.