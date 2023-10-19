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Паразиты стали причиной массовой гибели рыбы в Липецкой области

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Специалисты обнаружили паразитов в рыбе, погибшей в Матырском водохранилище в Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на информацию управления экологии и природных ресурсов региона.

В конце прошлой недели сотни погибших рыб выбросило волнами на берега водохранилища. Сотрудники экологической лаборатории оценили качество воды и не выявили отклонений по содержанию кислорода. Однако при осмотре тушек рыб были обнаружены плероцеркоиды ленточных червей Ligula.

Эксперты отмечают, что лигулез является распространенным заболеванием среди пресноводных карповых. Для человека зараженная рыба не представляет опасности.

Переносчиком заболевания являются птицы. Экскременты пернатых попадают в водоем и заглатываются рыбами.

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