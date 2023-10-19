Торпеду времен ВОВ уничтожат на набережной в Новороссийске

В Новороссийске на набережной имени Адмирала Серебрякова в четверг, 19 октября, уничтожат старую торпеду. До 19 часов будет перекрыто движение от улицы Исаева до Суворовской улицы. В этом районе введен локальный режим ЧС.

ИА KrasnodarMedia уточняет, что взрывоопасный предмет, предположительно, торпеду образца 1938 года типа 53-39 времен Великой Отечественной войны нашли 13 октября. Ее обнаружили во время подводно-технических работ на участке акватории морского порта Новороссийска.

Горожан, проживающих в радиусе проведения работ, призвали убрать припаркованные автомобили, покинуть дома, а окна оставить с открытой форточкой, чтобы во время подрыва не повредились стеклопакеты.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что в Брянской области были обнаружены 11 гранат времен Великой Отечественной войны. Схрон боеприпасов находился в Брасовском районе, снаряды пробыли в земле порядка 80 лет.