Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков

Актер Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил паблик «Старое телевидение» в соцсети «ВКонтакте».

«Для многих его бессмертный образ мужика из «Деревни дураков» стал символом беззаботного детства. Невосполнимая потеря. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Гладков являлся одним из актеров и сценаристов программы «Каламбур», выходившей в эфир в 1996–2001 годах.

В частности, он создал и сыграл роли Мужика из «Деревни Дураков», Неудачника из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», а также Миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике».

Также он снимался в программе «Маски-шоу» и являлся звукорежиссером ряда программ на российском телевидении.