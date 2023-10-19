Россия поддерживает статус спортивной державы вопреки запретам на участие в мировых первенствах

Россия остается спортивной державой, несмотря на отстранение почти от всех международных соревнований. Наши атлеты продолжают демонстрировать свою неоспоримую силу на турнирах внутри страны, сообщает телеканал «Известия». Пловец Климент Колесников за восемь месяцев побил два мировых рекорда. В ноябре 2022-го он быстрее всех на планете проплыл 50 м на спине в рамках первенства России в коротком, 25-метровом бассейне. В июле этого года Колесников улучшил абсолютное достижение на той же спринтерской дистанции уже на длинной воде. Чемпионат России по плаванию оказался богат на лучшие результаты этого сезона. Но всех затмила 18-летняя Евгения Чикунова, которая установила рекорд мира в финальном заплыве на 200 м брассом. Международная федерация плавания в этом году утвердила достижения россиян. Наши хоккеисты продолжают блистать и за океаном. В НХЛ Александр Овечкин за последние два сезона побил с десяток рекордов результативности. В конце прошлого года капитан команды Washington Capitals обошел великого Горди Хоу и стал вторым в списке лучших снайперов лиги. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки — 894 гола — Овечкину осталось забросить 72 шайбы.

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