Умер сыгравший друга боксера Рокки актер Берт Янг

Американский актер итальянского происхождения Берт Янг, ставший наиболее известным за роль шурина и друга героя Сильвестра Сталлоне в фильмах «Рокки», умер в возрасте 83 лет, о чем Reuters сообщила его менеджер Линда Бенски в среду, 18 октября.

Ранее The New York Times со ссылкой на дочь актера Анн Мореа Штайнгизер написала о том, что Янг скончался еще 8 октября. О причинах смерти не сообщается.

Актер родился 30 апреля 1940 года в районе Куинс в Нью-Йорке. Он служил в Корпусе морской пехоты США в 1950-х годах, а позже учился в актерской студии Ли Страсберга. В кино он дебютировал в 1968 году в сериале «Коломбо».

Самой запоминающейся для зрителя картиной, в которой работал Янг, стал фильм 1976 года «Рокки», где он сыграл Поли Пеннино, мясника-алкоголика и приятеля главного героя в исполнении Сильвестра Сталлоне — Рокки Бальбоа. Роль Поли принесла Янгу номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Янг продолжил играть Поли во всех шести оригинальных продолжениях «Рокки».

Кроме того, фильмографию актера составили такие картины, как «Китайский квартал», «Папа римский из Гринвич-Виллидж», «Однажды в Америке». Он также неоднократно появлялся в таких телепроектах, как «M*A*S*H», «Файлы Рокфорда», «Клан Сопрано», «Баретта» и «Закон и порядок».

В последующие годы Янг сделал себе имя как художник, чьи работы выставлялись в галереях по всему миру.