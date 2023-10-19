Стоимость грузовиков из КНР выросла на 30% с начала года

С начала года стоимость китайских магистральных грузовиков выросла на 30%, об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Подорожание подтвердил менеджер по работе с ключевыми клиентами «Даюн-Рус» (официальным дистрибьютором грузовиков DAYUN) Ибрагим Басим.

По оценке гендиректора «Авто-ПЭК» Дмитрия Иевлева, эта цифра даже выше.



«Стоимость седельного тягача массой от 12 до 20 т возрастом от ноля до трех лет по итогам третьего квартала 2023 года увеличилась в среднем с 8 до 12,7–14 млн рублей, (т.е. на 59–75%, — Ред.)», — рассказал изданию Дмитрий Иевлев.



Подорожание техники из КНР подтвердил и президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По его словам, цена тягача, который в начале года стоил 6 млн рублей, сейчас может достигать 10 млн рублей.



Причины подорожания — изменение курса рубля к юаню и новые ставки утилизационного сбора, которые вступили в силу 1 августа, рассказал гендиректор транспортно-экспедиционной компании ГЛТ Павел Горбунов. Он отметил, что она выросла 1,7 раз — с миллиона до 1,7 млн рублей.



На ценовую политику также влияет тот факт, что после ухода европейских компаний снизился уровень конкуренции, и компании из КНР не спешат снижать цены, считает Владимир Матягин.



Участники отрасли, опрошенные «Известиями», также отметили, что в России наблюдаются проблемы с обслуживанием грузовиков. Это связано с дефицитом некоторых деталей, а также нехваткой диагностического оборудования.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тяжкий груз: тягачи из Китая подорожали на 30% с начала года